Grupo de Hong Kong compra português BNI Europa

O conglomerado chinês King Wai, de Hong Kong, comprou o banco digital BNI Europa, sediado em Portugal. De acordo com o South China Morning Post, a operação foi motivada pelos esforços de Pequim em estreitar os laços comerciais com as economias de língua portuguesa e pela crescente procura de Hong Kong por residência permanente na Europa.

O grupo obteve aprovação do Banco Central Europeu no início de outubro para adquirir mais de 80% do BNI Europa, que possui ativos e depósitos de cerca de 500 milhões de euros e opera em 13 países europeus, dos quais Alemanha e Reino Unido. No entanto, o valor da operação ainda não foi divulgado.

“Acreditamos que esta aquisição irá apresentar várias oportunidades muito promissoras”, afirmou Eric Huang, vice-presidente executivo do grupo, citado pelo jornal chinês.

O BNI Europa será o único banco português a oferecer serviços financeiros digitais transfronteiriços na Greater Bay Area (GBA), o esquema de Pequim para conectar Hong Kong e Macau a sete cidades da China continental para formar um centro económico integrado.

Parte do plano da empresa para o banco é abrir uma agência física numa das cidades da GBA – Macau, Shenzhen, Zhuhai ou Guagzhou – e outra em Banguecoque, uma vez que os clientes asiáticos preferem fazer as transações presencialmente.