Haitong Bank altera um vogal do conselho executivo para o triénio 2020-2022

O Haitong Bank informou hoje que foram eleitos os órgãos sociais para o triénio 2020-2022, contando com uma mudança nos vogais da comissão executiva, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o comunicado enviado ao mercado, a instituição que sucedeu ao antigo BES Investimento contará agora com Miguel Guiomar na comissão executiva, substituindo Paulo Martins, que segundo o relatório e contas do Haitong abandonou funções no final do ano passado e passou a administrador não-executivo.

Desta forma, a comissão executiva do banco continua presidida por Wu Min, com os vogais Miguel Guiomar, Alan Fernandes, Nuno Carvalho e Vasco Câmara Martins.

Já o conselho de administração é presidido por Lin Yong, e para além de contar com os membros da comissão executiva, conta também com António Domingues (antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos), Martina García, Pan Guangtao, Paulo Martins Vincent Camerlynck e Xinjun Zhang.

O conselho fiscal passa a ser presidido por Maria do Rosário Ventura, que sucede a Mário Paulo Bettencourt de Oliveira, que passou a vogal e será ladeado por Cristina Maria da Costa Pinto, contando ainda com Paulo Ribeiro da Silva como membro suplente.

A presidente da mesa da assembleia-geral será Maria João Ricou e o secretário David Ramalhete, e o revisor oficial de contas é a Deloitte.

Em 07 de julho, o Haitong Bank já tinha anunciado ao mercado que o Banco de Portugal (BdP) “concedeu autorização para o exercício de funções” do novo presidente do Conselho de Administração, Lin Yong, e o presidente da Comissão Executiva, Wu Min.

“(…) O Haitong Bank, S. A. (‘Haitong Bank’) informa que o Banco de Portugal concedeu autorização para o exercício de funções” do presidente do Conselho de Administração, Lin Yong, e do presidente da Comissão Executiva, Wu Min, para “o mandato do triénio 2020/2022”, refere um comunicado enviado à CMVM.