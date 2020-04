Haitong Bank vai pagar a pronto as faturas aos fornecedores em Portugal

O banco de investimento Haitong Bank mudou a sua política de pagamento a fornecedores para ajudar as empresas em Portugal. O banco vai passar a pagar as faturas a pronto dos seus fornecedores no País. Até aqui, a organização realizava esses pagamentos a 30 dias, de acordo com o comunicado enviado às redações.

“O banco reconhece as dificuldades sentidas pelas empresas decorrentes da drástica redução da atividade económica verificada na atual situação de pandemia. Esta medida visa ajudar as empresas portuguesas com as quais o Haitong Bank tem relação a evitarem a degradação da sua posição de tesouraria”, indica a instituição.

Além disso, o Haitong comprou mil viseiras à firma portuguesa Apametal – que restruturou a sua linha de produção para fabricar viseiras acrílicas como material de proteção contra a pandemia – e entregou-as nesta semana no centro de distribuição no Curry Cabral para que sejam posteriormente entregues à Maternidade Alfredo da Costa.

“O Haitong Bank mantém, assim, o seu compromisso para com iniciativas de caráter social e segue os passos dados pela Haitong Securities, que no final do mês de março fez um donativo conjunto de material e equipamento médico para a cidade do Porto”, acrescenta a instituição em comunicado.