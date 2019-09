Haitong regista lucro de 11 milhões até junho

O Haitong Bank, antigo Banco Espírito Santo de Investimento, registou um lucro líquido de 11 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma melhoria face ao prejuízo de 2,0 milhões de euros obtido em igual período do ano passado.

O produto bancário cresceu 30% para 57 milhões de euros. O resultado operacional do banco aumentou 260% para 18 milhões de euros. Os custos operacionais mantiveram-se em cerca de 39 milhões de euros.

“Nos primeiros seis meses de 2019, o Haitong Bank atingiu um lucro recorde de 11 milhões de euros. Além disso, continua a ser um dos bancos mais capitalizados no sistema bancário”, refere o banco num comunicado divulgado esta terça-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O rácio de fundos próprios principais de nível 1 (phased-in) fixou-se em 24,3%. A qualidade dos ativos, expressa no rácio de crédito malparado atingiu os 4,6%, excluindo a Irlanda.

“Quando iniciámos funções há quase dois anos, as prioridades para o Haitong Bank era ‘pôr a casa em ordem’, implementar e recuperar a credibilidade do banco junto dos seus parceiros e dos reguladores. Os resultados do Haitong Bank no primeiro semestre de 2019 demonstram que continuamos a cumprir estes objetivos”, adianta.