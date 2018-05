Horta Osório identifica três fatores com os quais Portugal tem de “ter cuidado”

Para António Horta Osório, existem três fatores principais com os quais Portugal tem de “ter cuidado”: o setor bancário, o nível elevado da dívida total do país e a demografia.

No setor bancário, “houve progresso significativo em termos de desalavancagem” mas ainda há trabalho a fazer, disse o presidente executivo do Lloyds.

O segundo cuidado a ter é a “complacência” em relação à questão da dívida do país, dado que é expectável uma subida futura das taxas de juro. “Aconselharia a não ser complacentes”, afirmou Horta Osório na Money Conference, que decorre esta sexta-feira em Lisboa.

“Temos um período importante para reduzirmos o peso da dívida pública mas também da dívida das empresas e das famílias porque estamos muito sujeitos e fragilizados se houver uma subida das taxas de juro”, afirmou.

A terceira questão que Portugal tem de ter em atenção é um tema de que “quase não se fala nada”: a demografia.

“Vamos ter uma descida de 15% da população”, avisou, alertando para as implicações que essa tendência trará.

Disse que nos próximos 30 anos o rácio de dependentes em Portugal “vai subir brutalmente e vai atingir mais do que um dependente para cada trabalhador”. “É uma situação dramática a prazo” que requer “medidas estratégicas do governo e dos partidos”.

Propõe que deve haver uma estratégia para “voltar a atrair os portugueses que saíram devido à crise”, deve manter-se a política de atrair imigração – não portugueses – com uma revisão do regime atual. E sugere medidas “estruturais e estratégicas” de apoio à natalidade, com benefícios fiscais e com apoios a mães e pais, para que possam ficar em casa com os filhos e manter os seus empregos.