Horta Osório reconduzido como presidente da Wallace Collection

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, nomeou o banqueiro português António Horta Osório como presidente da Wallace Collection por mais dois anos.

O novo mandato de Horta Osório no cargo vai de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, anunciou o governo britânico no passado dia 15 de outubro. O presidente do Lloyds preside à prestigiada Wallace Collection desde 2015. O cargo não é remunerado.

A Wallace Collection é pública estando sob a tutela do Departamento de Cultura, Media e Desporto. O diretor da coleção é Xavier Bray e é apoiado pelo Conselho de Curadores – um órgão independente – presidido por Horta Osório.

A coleção é constituída por um vasto conjunto de obras valiosas, incluindo ‘O cavaleiro sorridente’ de Frans Hals.