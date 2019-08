HSBC: Horta Osório e António Simões entre candidatos a CEO

Os banqueiros portugueses António Horta Osório e António Simões estão entre os possíveis candidatos a assumir o cargo de presidente executivo do britânico HSBC.

Horta Osório, presidente executivo do Lloyds, é o primeiro nome de uma lista de favoritos elaborada pelo Financial Times. Também consta na lista divulgada pela Bloomberg, que inclui ainda o nome de António Simões, antigo responsável do HSBC para o Reino Unido e Europa e atual responsável pela divisão de banca privada no grupo.

Os nomes dos banqueiros portugueses já tinham sido sugeridos como possíveis candidatos a CEO do HSBC em 2018 mas acabou por ser escolhido John Flint, que acaba de deixar o grupo inesperadamente, após 18 meses no cargo.

Horta Osório foi reeleito presidente executivo do Lloyds Bank, na Assembleia Geral de acionistas que decorreu em maio deste ano, com 99% dos votos. O banqueiro liderou o Lloyds no processo de recuperação. Dez anos depois do resgate, o Lloyds foi eleito pela sétima vez consecutiva o melhor banco do Reino Unido, pela Euromoney.

O banqueiro recebeu várias distinções ao longo dos anos pelo seu trabalho à frente do Lloyds. É o banqueiro português mais premiado de sempre. Este ano foi considerado um dos 50 grandes líderes mundiais da atualidade pela revista Fortune e recebeu a medalha da Foreign Policy Association pela sua carreira.

António Simões entrou no HSBC em setembro de 2007 como líder de estratégia do grupo. Depois de assumir várias funções, foi nomeado presidente executivo do HSBC e do negócio do grupo na Europa, em setembro de 2015. O português assumiu a liderança do negócio de banca privada global do britânico HSBC, a partir de 1 de janeiro de 2019, substituindo Peter Boyles que se reformou.

O HSBC prevê que deverá levar seis meses a escolher o seu próximo CEO.