Inclusão na banca. Montepio lança cartões adaptados para cegos

O Montepio lançou um novo cartão de débito adaptado para pessoas com deficiências visuais. O cartão tem uma ranhura que torna mais fácil não só distingui-lo dos restantes como a sua utilização nos terminais.

“A ranhura, em forma de meia lua, posicionada no canto inferior direito do cartão, permite às pessoas com deficiência visual distinguir de forma simples e imediata a posição correta para inserir o cartão nos Caixas Automáticas (ATM) e nos Terminais de Pagamento Automático (TPA)”, indica o Montepio.

O objetivo é que as pessoas cegas consigam perceber pelo toque qual a posição correta para colocar o cartão.

Com a medida, as pessoas com deficiência visual ultrapassam “um dos obstáculos que hoje encontram quando usam um cartão, numa Caixa Multibanco, ao introduzi-lo, frequentemente, de forma incorreta”.