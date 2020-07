IL vai avançar com providência cautelar para travar nomeação de Centeno para BdP

Na ronda final da audição obrigatória sobre a nomeação de Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal, João Cotrim de Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal, avançou que o partido tem a intenção de “avançar com uma providência cautelar para impedir a nomeação”. A ideia é que, recorrendo à providência cautelar, a nomeação só aconteça após a votação das propostas de legislação.

“Enquanto cidadão tenho esse direito”, afirmou o deputado, quando as vozes dos restantes membros da Comissão de Orçamento e Finanças emitiram comentários sobre o assunto. “Penso que esse direito ainda me assiste”.

O deputado afirmou estar “insatisfeito com o processo legislativo”, encontrando na providência cautelar um recurso.

Recorde-se de que existe uma proposta de legislação já aprovada na generalidade, apresentada pelo PAN, que pretende alterar os moldes de nomeação para o Banco de Portugal, incluindo a existência de um “período de nojo” entra o exercício de funções no governo e cargos no órgão de supervisão do setor financeiro. Este projeto de lei precisa ainda de ser discutido na especialidade.