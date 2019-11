Injeção do Estado no Novo Banco pode acontecer de uma só vez

A injeção de capital no Novo Banco, que pode ir até dois milhões de euros, que o Fundo de Resolução irá realizar, pode ser antecipada e feita de uma só vez, avança o Expresso, este sábado, depois de ter apurado a informação junto de fontes próximas do processo.

A ideia, segundo o semanário, é fazer uma injeção única, libertando o Fundo de Resolução de transferências futuras.

O tema está em cima da mesa e os envolvidos estão a discutir os prós e os contras. Para o Fundo de Resolução, a vantagem seria não usar a totalidade do montante do mecanismo de capitalização. Para a Lone Star, acionista do banco liderado por António Ramalho, também poderá ser vantajoso, já que a limpeza de ativos tóxicos é uma prioridade.

O Governo terá uma palavra a dizer, uma vez que as transferências do Fundo de Resolução entram no défice orçamental.