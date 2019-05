Isabel dos Santos diz que tem pagamento à CGD “em dia”

A filha do ex-Presidente de Angola, Isabel dos Santos, garante que tem “todos os pagamentos em dia” relativamente ao crédito de 125 milhões de euros contraído junto da CGD em 2009.

A posição, através da sua conta oficial no Twitter, surge depois de o jornal Correio da Manhã fazer manchete com um empréstimo de 125 milhões de euros concedido pela Caixa Geral de Depósitos à empresária para comprar ações da então operadora de telecomunicações ZON (a atual NOS). Um empréstimo que mereceu um parecer condicionado da Direção-Geral de Risco do banco público, que recomendava um sindicato bancário para mitigar o risco.

A empresária angolana esclareceu este sábado que “60% do financiamento já foi amortizado e todos os pagamentos em dia”, segundo a publicação feita na sua conta oficial no Twitter. Isabel dos Santos acrescenta que, “atualmente, o valor das ações da NOS que servem de colateral têm um valor de mercado cerca de 10 vezes superior ao valor líquido do financiamento”.