Isabel dos Santos já tem outros interessados no EuroBic

A análise ao banco revelou a solidez e bons resultados do EuroBic e se o Abanca desistiu de comprar a instituição liderada por Teixeira dos Santos foi por “opções estratégicas” e não porque o banco não seja uma boa oportunidade de negócio.

Quem o garante é Isabel dos Santos, que detém o capital do EuroBic, posição que sublinha continuar a querer vender e até já ter outros interessados com quem estará a conversar.

“A Santoro Finance e a Finisantoro mantêm a sua vontade de, nos termos legais competentes, dar continuidade ao processo de alienação de tal participação social, dando de imediato início à apreciação de outras propostas de interesse que já se manifestaram”, explica a empresária angolana em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo.

Quanto à desistência do Abanca, ontem comunicada aos mercados, Isabel dos Santos sublinha “a solidez e resultados positivos do EuroBic, facto que contribuiu, após uma profunda análise ao banco e mesmo já num cenário de crise provocada pela covid-19, ter-se mantido até à data o interesse do Abanca na aquisição da participação social”. Os argumentos e razões apresentados pelo Abanca para abandonar o processo devem-se “às suas próprias opções estratégicas”, conclui.

Abanca mantém interesse em Portugal. Condições do EuroBic “não foram cumpridas”

Apesar de ter “dedicado esforços e recursos significativos à aquisição de 95% do banco português EuroBic”, o Abanca diz ter sido forçado a desistir da operação uma vez que “as condições acordadas para o referido objetivo não foram cumpridas”. Em comunicado ontem enviado às redações, o banco espanhol afirmava contar com pressupostos acordados em fevereiro com a instituição portuguesa que entretanto terão falhado. Não especifica, porém, o que estava em causa.

“O Abanca continuará a analisar potenciais operações de aquisição que fomentem sinergias ao seu projeto em Portugal”, sublinha ainda assim, reforçando a sua vontade de crescer neste mercado e posicionar-se cada vez mais como “instituição financeira líder em advisory banking” (leia mais aqui).