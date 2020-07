João Rendeiro, ex-presidente do BPP, condenado a pena de prisão

O Tribunal da Relação condenou João Rendeiro, ex-presidente do BPP, a pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses, por um crime de burla qualificada, segundo avança a SIC Notícias.

Ex-administrador Paulo Guichard também condenado a quatro anos e oito meses.

O tribunal considerou provados os crimes de falsidade informática e falsificação de documento que lesaram o banco.

Fez no passado dia 16 de abril 10 anos desde que o Banco de Portugal retirou ao Banco Privado Português (BPP) a autorização para o exercício da atividade bancária, “depois de verificada a inviabilidade dos esforços de recapitalização e recuperação desta instituição”.

Mas, uma década depois da queda do banco, o processo de liquidação do BPP ainda está a em curso.

O caso do colapso do BPP foi a única situação em que foi acionado o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD). O valor acumulado dos reembolsos realizados ou reconhecidos pelo FGD nessa operação ascendeu, com dados referentes a 31 de dezembro de 2016, a 104 milhões de euros, dos quais 102,2 milhões correspondem a ordens de pagamento efetuadas a favor de depositantes do banco.

(Atualizada às 12H20 com mais informação)