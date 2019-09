Julius Baer contrata 10 gestores de fortunas para crescer em Portugal

O suíço Julius Baer contratou 10 gestores de fortunas para desenvolver a sua presença no mercado português.

A nova equipa começou ontem a trabalhar a partir do escritório de Madrid, tendo José Maria do Cazal-Ribeiro ficado responsável pelo mercado português, enquanto Gonçalo Maleitas Correia ficou responsável de equipa para o mercado português. Ambos respondem a Carlos Recoder, responsável do banco suíço pela Europa Ocidental.

“O Julius Baer define Portugal como um mercado em ‘desenvolvimento’ e está empenhado em investir no seu crescimento”, afirmou Carlos Recoder, citado num comunicado divulgado esta terça-feira.

“Através de uma relação mais próxima com os clientes privados e de uma oferta exclusiva enquanto banco privado, o Julius Baer está numa posição privilegiada para captar quota de mercado local em Portugal e expandir a sua atual base de clientes. A contratação desta ampla equipa de quadros superiores demonstra o nosso compromisso a longo prazo com o crescente mercado português”, adianta.

A nova equipa conta ainda com os gestores de clientes Gonçalo Pinto Basto, que criou o Portugal Desk no Merrill Lynch, e Francisco Pimentel, que passou pelo Credit Suisse e Barclays Bank.