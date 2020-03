Limite dos pagamentos ‘contactless’ sobe para 50 euros a partir de amanhã

O Banco de Portugal anunciou esta terça-feira que, a partir de amanhã, o limite dos pagamentos sem contacto sobe de 20 euros para 50 euros.

Nos pagamentos ‘contactless‘ é apenas necessário aproximar o cartão do terminal de pagamento, não segundo exigido o PIN.

Segundo o supervisor, os pagamentos ‘sem contacto’ com telemóvel – incluindo os pagamentos com QR Code ou Near Field Communication – “continuarão a ser efetuados da mesma forma”. “Estes pagamentos já são efetuados sem contacto com o terminal, independentemente do montante”, recorda.

Tanto o Banco de Portugal como os bancos têm estado a incentivar os consumidores a fazerem os seus pagamentos sem contacto, evitando o uso de notas e moedas ou a utilização do pagamento de cartão com introdução de PIN no terminal. O objetivo é prevenir o contágio por coronavírus.

“Dada a evolução da pandemia do novo coronavírus, e num momento em que se incentivam os pagamentos ‘sem contacto’, o sistema bancário nacional, em articulação com o Banco de Portugal e a SIBS, decidiu aumentar o montante máximo para fazer pagamentos com a tecnologia contactless sem necessidade de introduzir o PIN”, refere o supervisor bancário num comunicado divulgado na sua página na Internet.

Explica que “os bancos irão proceder a esta alteração de forma progressiva” e recomenda aos consumidores que contactem as respetivas entidades bancárias em caso de dúvidas.

A epidemia de coronavírus começou na China e já fez 30 vítimas mortais em Portugal, tendo sido declarado estado de emergência no país.

Atualizada às 16H55 com mais informação