Lucro do Caixabank cai mais de 50% no primeiro semestre

O grupo bancário espanhol CaixaBank, dono do BPI, obteve lucros de 622 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, uma diminuição de 52,1% em relação ao mesmo período de 2018, devido ao acordo laboral com os sindicatos.

Na informação que transmitiu esta sexta-feira ao mercado, o banco espanhol explica que o resultado do semestre seria de 1.307 milhões de euros (+0,7%), se não tivesse chegado a acordo com os trabalhadores, alcançado no segundo trimestre, que implicou despesas de 978 milhões de euros, para suprimir, com adesões voluntárias, 2.023 postos de trabalho.

O grupo alcança pela primeira vez os 600.000 milhões de euros de volume de negócio (+4,9%), explicado pelo “sucesso comercial”.

Os recursos aumentaram para 380.864 milhões de euros (+6,2% em 2019), com o crédito aos clientes a ficar nos 230.867 milhões de euros (+2,7% durante o semestre).

No final do primeiro semestre de 2018, o rácio do crédito mal parado diminuiu para 4,2% e os créditos duvidosos baixaram 793 milhões de euros, para 10.402 milhões de euros.

O CaixaBank tinha em 30 de junho último um rácio ‘Common Equity Tier 1’ (CET1) de 11,6%.

A entidade bancária refere que durante o segundo trimestre do corrente ano finalizou a venda da participação que tinha na petrolífera Repsol.