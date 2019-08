Lucro do HSBC sobe 18,6% no primeiro semestre para 7651 milhões

O lucro do HSBC aumentou 18,6% nos primeiros seis meses para 8.507 milhões de dólares (7.651 milhões de euros), face a igual período do ano anterior, indicou hoje o banco britânico.

Na sua página oficial da internet HSBC, a instituição, um dos principais bancos da Europa, refere a “estabilização” do crescimento da faturação — que subiu 7,6% -, e adverte para as incertezas nos próximos meses devido à evolução das taxas de juro nos Estados Unidos, à guerra comercial entre Washington e Pequim e às condições da realização do ‘brexit’ (saída do Reino Unido da União Europeia).

Na primeira metade do ano, o resultado antes de impostos foi de 12.407 milhões de dólares (11.148 milhões de euros), mais 15,8% que no primeiro semestre de 2018.

O banco informou que vai avançar com uma redução de 2% dos seus efetivos em todo o mundo, o que representa cerca de 4.000 funcionários, com o objetivo de diminuir custos num mercado que classifica de difícil.

“Anunciamos um programa de reestruturação” que “implica [uma redução] de 2% dos nossos efetivos”, explicou o diretor financeiro do HSBC, Ewen Stevenson, numa conferência telefónica.

O grupo financeiro também anunciou hoje a saída “por mútuo acordo” de John Flint, até agora presidente executivo, que deixa a empresa após 30 anos, lembrando que se trata de “um bom momento para a mudança” e que “está preparado para um novo desafio pessoal”.