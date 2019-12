Maioria dos portugueses não paga com cartão de débito na Internet

Apenas 19% dos portugueses que faz compras online usa o cartão de débito como meio de pagamento na Internet.

A conclusão é de um estudo de opinião divulgado pela Visa, que mostra ainda que 40% dos consumidores que compram via Internet desconhece ou não acredita que é possível pagar online com o vulgo cartão Multibanco, o cartão de débito.

O estudo, efetuado pela Ipsos Apeme para a Visa, concluiu que 70% dos inquiridos “admite efetuar compras online“.

“A segurança continua ainda a ser motivo de preocupação no que diz respeito aos pagamentos online, com 46% da amostra a expressar insegurança no momento de utilizar um cartão bancário neste tipo de transações”, destaca um comunicado sobre o estudo, divulgado esta segunda-feira.

Quanto ao conhecimento e uso das tecnologias de pagamentos por parte dos consumidores portugueses “é ainda moderado/ baixo”, já que 80% dos inquiridos “nunca ouviram falar ou têm apenas uma vaga ideia” relativamente ao ‘one click’ shopping.

“O mesmo verifica-se relativamente a métodos de pagamento como os pagamentos instantâneos (75%), os pagamentos mobile (65%), os pagamentos in-app (65%), a tecnologia de segurança 3D Secure (63%) ou o P2P (55%)”, frisa.

Quanto às tecnologias mais reconhecidas em Portugal, “correspondem ao ‘contactless‘ com 77% dos inquiridos a revelar ter conhecimento ou recorrer à tecnologia no seu dia-a-dia assim como a autenticação através do número do cartão CVV2 (69%)”.

O estudo foi efetuado entre janeiro e março de 2019, junto de 600 portugueses com cartão bancário utilizado nos últimos seis meses, através de um inquérito online.