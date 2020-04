Marcelo vê “grande mobilização” da banca para ajudar economia

O Presidente da República confessou que saiu da reunião desta segunda-feira com os líderes dos bancos portugueses com um “estado de espírito motivado”, revelando que os apoios às empresas vão chegar em breve às empresas.

“Encontrei um estado de espírito de grande mobilização no sentido de ajudar a economia portuguesa num período que será difícil”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa depois do encontro para os ouvir sobre a atual situação, sobre a aplicação das medidas adotadas pelo Governo e sobre “a agilização para que o dinheiro chegue ao terreno”.

“Saio desta reunião com um estado de espírito motivado por ouvir aquilo que cada um deles disse em pormenor o que cada um estava a fazer com o mesmo objetivo e mais do que isso tencionariam fazer chegar aos portugueses o ponto de vista que têm sobre a situação nacional”, afirmou o chefe de Estado.

Na conferência de imprensa no final do encontro, Marcelo revelou que os bancos “já começaram os processo tendentes a colocar no terreno o financiamento para pôr no terreno”, as medidas aprovadas perlo Governo. “Mas demora tempo e mesmo assim em casos que foram expostos, ou já chegou ou está a chegar ou vai chegar nos próximos dias ou semana, progressivamente às empresas portuguesas”, frisou.

Na videoconferência participaram o presidente e presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Rui Vilar e Paulo Macedo; Nuno Amado e Miguel Maya pelo Millennium BCP; Pedro Castro Almeida e José Carlos Sítima, do Santander Totta; Pablo Forero e Fernando Ulrich pelo BPI e António Ramalho do Novo Banco.

Moratórias para poupar

O Presidente da República referiu ainda que os bancos sublinham a “grande maturidade” dos portugueses na relação com a banca, dando o exemplo dos casos das moratórias de seis meses para o crédito à habitação.

“A forma como os portugueses recorreram a moratórias, nuns casos para terem alívio da sua situação financeira e noutras para um pé-de-meia, uma poupança para o que possa ser a situação imediata”, indicou Marcelo Rebelo de Sousa.

“Neste momento pode dizer-se que a situação da banca é uma situação que pode merecer a confiança dos portugueses”, garantiu o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se nesta terça-feira com o presidente da Associação Portuguesa de Bancos e com o Governador do Banco de Portugal para “ter a visão da entidade que supervisiona o sistema bancário português”.

Questionado sobre os contributos que a banca pode dar ao país, Marcelo sublinhou que em “situações específicas” os bancos poderão “completar” as medidas tomadas já pelo Governo, “tomando a iniciativa mesmo de fazer coisas e de estar presente na vida dos portugueses”, afirmou o Presidente.

“Fomos apoiados pelos portugueses e nós além de termos pagado o que nos emprestaram e os juros, nós sentimos que nos devemos empenhar nesta luta”, sublinhou Marcelo.

