Mário Centeno assume cargo de governador do Banco de Portugal na próxima segunda

A confirmação chegou durante a conferência de imprensa do Conselho de Ministros: Mário Centeno é o próximo governador do Banco de Portugal. O ex-ministro das Finanças entra em funções na próxima segunda-feira, dia 20 de julho, anunciou Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência.

“O Conselho de Ministros designou hoje, sob proposta do ministro de Estado e das Finanças, Mário José Gomes de Freitas Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal”, anunciou o executivo.

Se na audição obrigatória no Parlamento, que questionou Mário Centeno sobre um possível conflito de interesses entre a faceta de ex-ministro das Finanças e o cargo de governador do Banco de Portugal, ficou patente a oposição da maioria dos partidos tal não se traduziu numa mudança de ideias por parte do executivo. No contexto da audição, onde Centeno afirmou não existir conflito de interesses, apenas o PS demonstrou apoio a esta nomeação.

Da audição resultou um relatório descritivo, que foi aprovado esta quarta-feira, dia 15, na Comissão de Orçamento e Finanças (COF). O relatório, que não tem parecer vinculativo, teve os votos favoráveis do PS e contra do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, do PAN e do deputado do PSD Álvaro Almeida e a abstenção do PCP e do PSD. No caso da Iniciativa Liberal, que durante a audição anunciou que iria avançar com uma providência cautelar para travar a nomeação, o Supremo Tribunal Administrativo acabou por chumbar esta providência, declarando-se “incompetente” para julgar o pedido do partido de João Cotrim de Figueiredo. Desta forma, o caminho ficou definitivamente livre para a chegada de Centeno ao cargo de governador da instituição.

Mário Centeno sucederá a Carlos Costa, cujo mandato à frente do Banco de Portugal terminou este mês. Costa continuou em funções até à chegada do novo governador, cargo que ocupou desde 2010.