MB Way é usado por dois milhões de portugueses por dia

O número de utilizadores do MB Way duplicou no último ano, atingindo os dois milhões de utilizadores diários em Portugal.

Com vista a atrair cada vez mais utilizadores, a SIBS, entidade gestora da rede de multibanco, tem apresentados evoluções ao serviço, como por exemplo a mais recente possibilidade de aderir ao MB Way c0m números de telemóvel internacionais, associando-os a uma das 21 entidades aderentes.

“A SIBS vai continuar a trabalhar para apresentar novidades que tornem o MB Way cada vez mais indispensável na vida dos seus utilizadores, perseguindo o objetivo de ter uma sociedade cada vez mais digital”, afirma Gonçalo Amaro, diretor de Digital & E-commerce da SIBS, citado em comunicado.

Para além do recorde em número de utilizadores, as operações também têm apresentado valores de crescimento relevantes: por mês, já são feitas mais de um milhão de compras com recurso à app, totalizando mensalmente mais de cinco milhões de operações, valor que tem crescido 10% ao mês.

O MB Way tem primado em estar na linha da frente dos pagamentos digitais, sendo um serviço multicanal (disponível em app própria e em oito apps bancárias) que permite efetuar oito operações como compras online e em lojas, geração de cartões virtuais MB Net, transferências imediatas, levantamento de dinheiro e utilização da rede multibanco sem cartão.