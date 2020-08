MB Way: Portal da Queixa sem reclamações em julho e agosto

O Portal da Queixa não registou queixas devido a burlas relacionadas com o método de pagamento MB Way nos meses de julho e agosto.

“Ao analisarmos os totais das reclamações mensais, ao longo do ano de 2020, reparámos que os esforços por parte da empresa, de forma a evitarem burlas através do sistema de pagamento, estão a ter resultados. No mês de julho e agosto, não foi registada uma única reclamação dirigida ao serviço MB Way, relacionada com o tema”, explica fonte do Portal da Queixa citada num comunicado da empresa divulgado esta segunda-feira.

Nos primeiros seis meses deste ano o portal recebeu 147 queixas relativas a casos de burla através do MB Way que permite pagamentos e transferências com recurso ao telemóvel.

O mês com o maior número de reclamações foi o de abril, quando a população estava fechada em casa devido ao confinamento forçado imposto pelo Governo na sequência da epidemia do novo coronavírus.

Isto apesar de, no primeiro trimestre deste ano, o Portal da Queixa ter lançado um alerta público, nos media, “para o aumento crescente das reclamações por burlas através da app MB Way”. “Em apenas um mês, as queixas já tinham atingido metade do total registado em 2019, e os consumidores lutavam contra a falta de literacia digital”, lembra.