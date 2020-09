Miguel Maya: “Não estamos a analisar nenhuma operação com o Montepio”

O presidente executivo do Millennium bcp, Miguel Maya, negou esta segunda-feira que o banco esteja interessado em consolidar com o Banco Montepio, rejeitando a existência de contactos nesse sentido.

“Não estabelecemos nenhuns contactos no tema do Montepio. Zero. Nem estamos a analisar nenhuma operação com o Montepio”, garantiu o banqueiro.

Miguel Maya respondia a perguntas de jornalistas na sequência de uma notícia publicada no sábado pelo jornal Expresso que indicava que o BCP se mostrou disponível, numa reunião no Ministério das Finanças, para absorver o Montepio.

Maya sublinhou que o tema não foi discutida na dita reunião, “como o Ministério das Finanças já o disse que não foi”, frisou, à margem de uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian, em declarações aos jornalistas, cedidas ao Dinheiro Vivo por fonte do BCP.

Mas sinalizou que se vier a surgir a oportunidade de haver uma consolidação com o Montepio, o BCP vai analisar. “Se isso vier a surgir, de certeza que vamos olhar”, frisou.

Lembrou que tanto o Banco Central Europeu como a União Europeia têm incentivado a que haja uma maior consolidação no setor bancário na Europa. E deu o exemplo de Espanha, onde esse movimento está a acontecer atualmente.

Atualizada às 17H15 com mais informação