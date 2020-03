Miguel Maya: “Sabemos muito bem a importância de ser ajudado”

O presidente executivo do Millennium bcp, Miguel Maya, disse esta quarta-feira que o banco vai retribuir aos portugueses a ajuda que recebeu do Estado e tem prontas medidas para apoiar famílias e empresas afetadas pela epidemia do coronavírus, num montante global de 4,7 mil milhões de euros.

“As medidas estão prontas”, disse Miguel no programa ‘Negócios da Semana‘, na SIC Notícias. Uma das medidas consiste na aplicação da suspensão temporária do pagamento de créditos.

Adiantou que, para que as medidas de apoio avancem, “falta o diploma legal que permita que essas reestruturações se enquadrem numa moratória”, para que os clientes “não fiquem marcados como clientes em dificuldades”.

O CEO do BCP disse que espera que, “o mais tardar no início da próxima semana”, o diploma legal que vai enquadrar a moratória possa ser anunciado pelo Governo.

Em atualização