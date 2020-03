Millennium isenta comerciantes de algumas comissões pela utilização de terminais

O Millennium bcp vai, nos próximos dias, lançar um conjunto de iniciativas para apoiar os comerciantes confrontados com uma redução da atividade por causa do coronavírus. As medidas vão vigorar durante três meses, até 30 de junho, avança o banco em comunicado.

A instituição financeira vai eliminar a comissão mínima aplicada nas transações realizadas nos TPA (Terminais de Pagamento Automático) através da rede Multibanco. “Esta medida incentivará os comerciantes a aceitarem mais transações multibanco, nomeadamente de baixos montantes, reduzindo assim o manuseamento de moeda física”, considera o Millennium.

Também será suspensa a mensalidade cobrada pelos TPA aos comerciantes que tenham que encerrar a atividade.

O banco irá igualmente suspender a taxa de serviço cobrada aos comerciantes pela aceitação de pagamentos por MBWay. O objetivo é “permitir o pagamento com a simples utilização do telemóvel do cliente e para procurar evitar o manuseamento de moeda física”.