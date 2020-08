Millennium Bim é o “melhor banco digital de Moçambique” pela segunda vez

O banco moçambicano Millennium Bim, um dos maiores do país, recebeu o prémio de “melhor banco digital de Moçambique 2020” da Global Finance, revista internacional sobre mercados financeiros e análises bancárias globais, anunciou em comunicado.

“Este prémio destaca as instituições que lideram a mudança em direção a um novo mundo bancário”, disse Joseph Giarraputo, diretor editorial da Global Finance, citado na nota.

O documento acrescentou que, “este ano, uma pandemia global acelerou a transição para a banca digital, mas os bancos com uma visão de futuro já estavam nesse caminho”.

A seleção foi feita por analistas do setor financeiro, baseando-se em critérios como a força da estratégia do banco para atrair clientes digitais, sucesso, crescimento, amplitude das ofertas de produtos e benefícios nos dispositivos, descreveu.

O presidente do conselho executivo do Millennium Bim, José da Costa, sublinhou que a estratégia é alicerçada na inovação, como forma de apoiar o desenvolvimento do tecido empresarial e satisfazer as necessidades das famílias.

“Contribuímos, de forma inequívoca para a célere bancarização e inclusão financeira dos moçambicanos, por essa razão e de forma meritória, somos o banco mais premiado de Moçambique, com um espólio de mais de 100 distinções internacionais”, referiu o documento.

O Millennium Bim, que conta com 1,8 milhões de clientes em Moçambique, tem como acionista o grupo Banco Comercial Português, com 66,69%, e o Estado moçambicano, com 17,12%.

Fazem ainda parte da estrutura acionista o Instituto Nacional de Segurança Social de Moçambique (4,95 %), a Empresa Moçambicana de Seguros (4,15%) e a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (1,08 %), entre outros acionistas com quotas mais reduzidas.