Moey já permite fazer pagamentos com MB Way

O Moey já permite fazer pagamentos por QR Code, através da integração com o MB Way. A nova funcionalidade permitirá fazer pagamentos com o telemóvel em qualquer estabelecimento com TPA’s que suportem pagamentos com QR Code.

A aplicação lançada pelo Crédito Agrícola explica, em comunicado, que para o fazer basta escolher a opção “In & Out” e clicar em “Pagar com MB Way”. Depois basta ler o código QR apresentado no terminal de multibanco do comerciante. A operação não tem custos acrescidos para consumidores ou comerciantes.

Além da integração com o MB Way, a app permite também fazer pagamentos com Apple Pay, utilizando o iPhone ou o Apple Watch.