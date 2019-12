Monese lança serviço de contas conjuntas em Portugal

A Monese disponibiliza, a partir desta quarta-feira, o serviço de contas conjuntas em vários países europeus, incluindo Portugal.

“Os clientes podem criar uma conta conjunta para receberem salários, configurar débitos diretos, aceder ao Apple Pay ou definir orçamentos mensais. A Monese torna-se na primeira fintech a lançar esta funcionalidade de conta conjunta transfronteiriça em toda a Europa”, refere a empresa num comunicado divulgado hoje.

Adianta que as contas conjuntas não pagam comissões em levantamentos multibanco e em gastos globais com cartões.

“Todas as contas conjuntas permitem transferências gratuitas e instantâneas entre as contas pessoais, seja em euros ou em libras, bem como transferências gratuitas instantâneas entre contas Monese a nível mundial, permitindo assim uma poupança em taxas e comissões internacionais”, frisa.

Acrescenta que se o cliente convidar alguém que não tenha uma conta Monese, ambos serão elegíveis para receber um bónus de 23 euros cada um.

“As contas conjuntas permitem que as pessoas partilhem, poupem e gastem dinheiro de uma forma fácil e transparente com um parceiro, um familiar ou um amigo. São uma ferramenta financeira fundamental para muitos e devem ser aplicadas facilmente no nosso quotidiano pessoal e profissional”, afirma Norris Koppel, CEO e fundador da Monese, citado no comunicado.

“No entanto, com os bancos tradicionais, a abertura de uma conta conjunta pode ser um grande problema para os clientes, que têm de passar para um processo demorado e complicado. Na Monese quisemos criar uma conta conjunta que fosse fácil e rápida de abrir e de utilizar, que tenha todas as funcionalidades e serviços de uma conta bancária tradicional, mas que se adapte facilmente ao estilo de vida dos nossos clientes e que acrescente valor efetivo para todos os que viajam ou necessitam de movimentar dinheiro além-fronteiras”, sublinha.

Criada em 2015, a Monese é uma das rivais digitais dos bancos tradicionais, disponibilizando serviços financeiros na Europa. Emprega 400 colaboradores e conta com escritórios em Lisboa, Tallinn e Londres.

Atualizada às 10H24 com mais informação