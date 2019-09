Montepio admite recorrer da multa da Concorrência

O Banco Montepio, um dos dois bancos que colaborou com a Autoridade da Concorrência (AdC) no processo do alegado cartel da banca, admitiu esta sexta-feira recorrer da condenação para o tribunal, tal como fizeram outros cinco bancos.

O Montepio foi condenado a pagar 26 milhões de euros de multa mas beneficiou de uma redução de 50% por ter aderido ao regime de clemência.

“O Banco Montepio, não se conformando com a decisão, suscetível de recurso para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, adotará todas as medidas necessárias à defesa dos seus melhores interesses”, refere num comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O anúncio de recursos para a Justiça por parte dos bancos surge numa altura em que estão a ser estudados pedidos de indemnização, nomeadamente através de uma possível ação coletiva da DECO-Associação para a Defesa do Consumidor.

A AdC condenou 14 bancos a pagar 225 milhões de euros por durante mais de uma década terem alegadamente trocado informação comercial sensível sobre oferta de crédito, lesando os consumidores.

A maior multa foi atribuída à Caixa Geral de Depósitos que foi condenada a pagar 82 milhões de euros. O banco estatal negou a existência de um cartel e afirmou que os consumidores não foram prejudicados.