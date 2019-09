Montepio perde administrador e presidente da comissão de auditoria

O Banco Montepio anunciou esta sexta-feira a saída de Luís Eduardo Henriques Guimarães do cargo de administrador não executivo do banco.

“Luís Eduardo Henriques Guimarães apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal não executivo do conselho de administração do Banco Montepio, bem como ao cargo de presidente da comissão de auditoria”, anunciou o banco num comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O Público tinha já noticiado o pedido de renúncia, adiantando que por detrás de decisão de Luís Guimarães está “um conjunto de aspectos relacionados com a gestão, nomeadamente o fator instabilidade da governação“.

Segundo o jornal, “as movimentações no topo do Banco Montepio deram mais um sinal de que as tensões e divisões dentro da gestão se estão a acentuar”.

No início de agosto, Luís Guimarães comunicou ao presidente do Montepio, Carlos Tavares, que se demitia dos cargos que exercia no banco alegando, “entre outros aspectos, falta de condições para exercer a função de forma independente”, de acordo com o jornal.

A informação foi reportada ao Banco de Portugal, o que levou a um pedido da ainda vice-governadora, Elisa Ferreira, para que Luís Guimarães continuasse em funções até ao final de 2019.

Segundo o jornal, a 6 de agosto, o Banco de Portugal recebeu uma carta de Luís Guimarães, a comunicar que tinha informado Carlos Tavares da sua renúncia aos dois cargos, com efeito a partir de 30 de setembro.

Atualizada às 12H55