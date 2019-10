Montepio vende ativos imobiliários com valor de 102 milhões à Façanha Cristalina

O Banco Montepio vendeu uma carteira de ativos imobiliários, com um valor bruto contabilístico de 102 milhões de euros, à empresa portuguesa Façanha Cristalina, detida integralmente por um consórcio de investidores estrangeiros, foi hoje anunciado.

“No passado dia 30 de setembro, o Banco Montepio alienou uma carteira de ativos imobiliários designada por ‘BRICK’, à empresa Façanha Cristalina, S.A., empresa portuguesa integralmente detida por um consórcio de investidores estrangeiros, que reforçaram o seu posicionamento no mercado português”, indicou, em comunicado, o banco.

De acordo com a instituição financeira, a carteira tem um valor bruto contabilístico de 102 milhões de euros e é composta por 1.062 imóveis, “com uso predominantemente residencial”, espalhados pelo território português.

“A concretização desta operação materializa a estratégia do Banco Montepio de contínua redução de ativos não estratégicos e do reforço do foco no negócio bancário”, concluiu a instituição financeira.