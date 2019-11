Montepio. Virgílio Lima escolhido para suceder a Tomás Correia

A Associação Mutualista Montepio Geral escolheu Virgílio Lima para suceder a Tomás Correia como presidente e informou dessa escolha a Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões (ASF), segundo fonte oficial do supervisor.

“A ASF confirma que o Dr. Virgílio Lima foi proposto para registo enquanto administrador da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). A ASF confirma ainda que foi informada da decisão da AMMG de cooptar o Dr. Virgílio Lima para presidente da AMMG”, disse à Lusa fonte oficial da ASF, tal como noticiado pelo Expresso.

Em outubro, foi conhecido que António Tomás Correia iria sair da liderança da associação mutualista em 15 de dezembro. Então, em reunião do conselho geral, Tomás Correia anunciou que seria proposto que o atual administrador Virgílio Lima assumisse a liderança.

No dia seguinte ao anúncio da saída, Tomás Correia justificou em comunicado a demissão, dizendo que acontece com os objetivos do mandato “razoavelmente cumpridos” e que assim evita continuar “a ser cúmplice do modelo de governo” imposto pelo novo código mutualista.

Tomás Correia – que preside à mutualista desde 2008 – nunca referiu a avaliação da sua idoneidade que está a ser feita pela ASF, na sequência de uma multa que lhe foi aplicada pelo Banco de Portugal pelo período em que foi presidente do banco Montepio.

A multa foi, entretanto, anulada pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, por considerar que foi violado o direito à defesa na fase administrativa, tendo o banco central recorrido.

Virgílio Lima é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo atual ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão e foi administrador dos seguros do Montepio e da Caixa Económica de Cabo Verde.

Atualmente é administrador da Associação Mutualista Montepio Geral, na equipa liderada por Tomás Correia, que tomou posse em janeiro deste ano. Também fazia parte da anterior equipa de Tomás Correia, tendo continuado na atual.