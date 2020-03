Moody’s confirma rating do BFF com outlook positivo

No dia em que os ratings de mais de uma dezena de bancos italianos sofreu uma baixa, boas notícias para o BFF Banking Group, que mantém o outlook positivo.

A Moody’s confirmou hoje o atual rating da Banca Farmafactoring com outlook positivo no que respeita à classificação de emitente a longo prazo (“Ba1”) e a notação dos depósitos a longo prazo (“Baa3”). O anúncio foi efetuado estar tarde, tendo a Moody’s reavaliado negativamente 14 bancos italianos.

“A decisão da Moody’s veio confirmar a solidez financeira do BFF, apesar desta fase crítica que vivemos da emergência Covid-19”, reagiu Emanuele Bona. “Esta atualização converte-nos no único banco em Itália com um outlook positivo”, notou ainda o CFO do BFF.

Os seguintes ratings foram atribuídos à Banca Farmafactoring S.p.A. pela Moody’s:

• Classificação de emitente a longo prazo: “Ba1”, outlook positivo;

• Notação dos depósitos a longo prazo: “Baa3”, outlook positivo;

• Notação dos depósitos a curto prazo: “P-3”;

• Baseline credit assessment (BCA): “Ba3”.

Cotado na Bolsa de Milão desde 2017, o BFF é a entidade líder no mercado de Gestão e Aquisição sem recurso de créditos comerciais sobre as Administrações Públicas na Europa, operando nos mercados de Itália, Croácia, Eslováquia, Espanha, França, Grécia, Polónia, Portugal e República Checa. Em 2019, o BFF Banking Group atingiu um resultado líquido ajustado consolidado de 98,8 milhões de euros, com um rácio de 10,9% CET1 em dezembro de 2019.