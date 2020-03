Moody’s melhora rating do BPI de ‘lixo’ para nível de investimento

A agência Moody’s melhorou o ‘rating’ do BPI e da sua dívida sénior ordinária de longo prazo do patamar de “lixo” para o primeiro nível de investimento (Baa3), foi comunicado esta quarta-feira ao mercado.

“A agência de ‘rating’ Moody’s melhorou os ‘ratings’ do banco BPI e da sua dívida sénior ordinária de longo prazo, de Ba1 para Baa3, retomando a classificação de investimento”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, foi reafirmada a avaliação Baa1 dos depósitos de longo prazo da instituição financeira, enquanto a perspetiva de evolução (‘outlook’) dos ‘ratings’ dos depósitos é “estável”.

Com a notação agora atribuída, o banco “tem a classificação de investimento para a sua dívida de longo prazo pelas três agências internacionais – Fitch Ratings, Moody’s e S&P Global Ratings”, apontou.