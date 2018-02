Moody’s: Testes de stress vão mostrar banca europeia mais forte

A Autoridade Bancária Europeia divulgou no final de janeiro as condições dos testes de stress ao setor. E a Moody’s considera que apesar dos critérios terem endurecido face às últimas avaliações, os bancos europeus estão bem preparados para passar no exame.

Os analistas da agência consideram, numa nota divulgada esta quarta-feira, que “o teste irá mostrar que a resiliência dos banco a condições económicas severas melhorou e os resultados estarão em linha com a nossa análise de crédito”. Isto apesar de a Moody’s realçar que o exame será mais difícil, já que incluem um cenário de deterioração económica mais adverso.

Ainda assim, os analistas da agência notam que “a melhoria dos rácios de capital dos bancos da União Europeia irão equilibrar” o teste mais difícil. A Moody’s detalha que “o ponto de partida média de capital é agora de cerca de 14,6% no rácio CET1 [rácio que contabiliza o capital de melhor qualidade], acima dos 13,2% no teste de stress de 2016”.

Além de mais capital, não entram na equação entidades bancárias vistas como mais frágeis. “Comparando com testes anteriores, bancos em dificuldades como o Monte dei Paschi ou com maiores desafios como o Bankia, assim como sistemas bancários mais fracos como Portugal e Grécia não estão incluídos”.

Os bancos nacionais não entram neste teste de stress. Mas o Banco Central Europeu irá fazer uma avaliação em paralelo aos bancos considerados significativos no sistema bancário português. Mas contrariamente aos 48 bancos submetidos ao teste principal, os resultados da avaliação aos bancos nacionais não serão divulgados publicamente.