Multicert adere ao Open Banking Europe

A portuguesa Multicert, empresa líder na área das soluções de cibersegurança, aderiu ao programa Open Banking Europe, uma iniciativa europeia que promove a inovação, competitividade e eficiência com o objetivo de tornar os pagamentos online mais seguros.

“Esta é uma oportunidade para a Multicert que tem na sua essência o desenvolvimento de ações que contribuam para a cibersegurança, seja ao nível das empresas seja ao nível dos movimentos financeiros”, refere o CEO, Jorge Alcobia.

Entidade pioneira a nível europeu na emissão de certificados PSD2 – Payment Services Directive – uma iniciativa que visa contribuir para o desenvolvimento de um sistema seguro de pagamentos online –, a Multicert já procedeu à emissão de certificados PSD2 para várias entidades fornecedoras de serviços de pagamentos, como bancos e fintechs, em cinco países diferentes, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Suécia e Lituânia.

A iniciativa europeia PSD2 dá resposta a dois temas muito atuais ao nível do sistema financeiro, designadamente o open banking e o strong customer authentication, tendo como objetivo aumentar a segurança dos movimentos de pagamentos online feitos no espaço europeu. A diretiva visa regulamentar os serviços de pagamento e prestadores de serviços de pagamento em toda a UE e Espaço Económico Europeu (EEE). O objetivo é aumentar a concorrência e a participação pan-europeias no sector de pagamentos de instituições não-bancárias e proporcionar condições de concorrência equitativas, harmonizando a proteção do consumidor e os direitos e obrigações dos prestadores de pagamentos.