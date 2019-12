Mutualista Montepio Geral estima ter lucros recorrentes de 2 milhões em 2019

A Associação Mutualista Montepio Geral estima ter lucros recorrentes de dois milhões de euros em 2019, uma subida face aos 1,6 milhões registados em 2018, divulgou hoje a instituição.

“Estima-se que os resultados recorrentes da atividade mutualista, isto é, sem considerar impactos de eventos exógenos […], sejam positivos no final de 2019, em torno de dois milhões de euros, ligeiramente acima dos resultados do ano anterior, que se situaram em 1,6 milhões de euros”, pode ler-se no Programa de Ação e Orçamento para 2020, hoje publicado no ‘site’ da Mutualista.

A entidade presidida por Tomás Correia – até domingo – atribui a estimativa de dois milhões de euros à “melhoria das receitas associativas e, consequentemente, dos resultados inerentes a associados”, aos “resultados financeiros estimados de 26,5 milhões de euros”, a uma redução nos custos de atividade, “estimados em 28 milhões de euros”, e a outros resultados de exploração relacionados com investimentos imobiliários.