Nenhum novo crédito tóxico foi concedido após a resolução

António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, afirmou esta quarta-feira que o banco não concedeu nenhum crédito ‘tóxico’ novo após a resolução do Banco Espírito Santo, em agosto de 2014.

“Das perdas (detetadas no banco), mais de 90%, 95%, são por ativos originados por ativos antes de 2014. Não há um único novo crédito que tenha sido concedido posteriormente à resolução”, afirmou António Ramalho, em conferência de imprensa também transmitida online.

Salientou que o Novo Banco tem hoje um nível de crédito malparado de 9,97% do total de empréstimos, que compara com um rácio de 33,4% inicialmente. E lembrou que o banco tem vendido ativos porque foi o compromisso assumido pelo Governo com Bruxelas, no âmbito da recapitalização do banco.

“O banco vende porque a isso é obrigado”, destacou.

Atualizada às 11H56 para corrigir o valor percentual no segundo parágrafo.