“Neste momento não há risco de correção nos preços das casas”

Em Portugal a maior parte do crédito à habitação é feita a taxa variável. Isso pode ser um risco num cenário em que se antecipa o início da subida de juros?

Sim. O crédito à habitação com taxa variável deixa as famílias portuguesas, assim como as de outros países, expostas a uma rápida subida das taxas de juro. Ainda assim, as subidas das taxas de juro devem ser vistas num contexto de crescimento da economia, melhoria do mercado de trabalho e subida dos salários. Estas condições favoráveis melhoram a resistência das famílias portuguesas a choques.

Nos últimos meses houve uma subida do crédito concedido e, em simultâneo, dos preços das casas. Isto pode ser uma preocupação para as famílias e para a estabilidade financeira?

Se sustentado no tempo, um mercado imobiliário sobreaquecido conjugado com uma forte concessão de crédito à habitação pode causar preocupações sobre os riscos para a estabilidade financeira. Esse cenário aumenta os riscos de uma correção nos preços das casas. Neste momento, não pensamos que esse seja o caso para Portugal. Mas iremos continuar a observar a tendência dos preços das casas e do crescimento do crédito.

Um mercado imobiliário sobreaquecido conjugado com uma forte concessão de crédito à habitação pode causar preocupações sobre os riscos para a estabilidade financeira. Neste momento, não pensamos que esse seja o caso para Portugal.

O Banco de Portugal anunciou, pela primeira vez, medidas macroprudenciais para prevenir excessos na concessão de crédito. Isto é positivo?

As medidas macroprudenciais são desenhadas para resolverem a acumulação de riscos para a estabilidade financeira e para concederem resistência aos bancos e às famílias. Assim, a adoção de medidas macro- prudenciais – como os limites recomendados para os rácios entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel dado em garantia, entre o montante da prestação mensal calculada com todos os empréstimos do mutuário e o seu rendimento e nos prazos dos empréstimos tanto à habitação como ao consumo – é positiva.

Como compara o endividamento das famílias portuguesas face ao rendimento disponível face a outros países europeus?

O fardo da dívida em Portugal está no intervalo mediano entre os países europeus. Portugal entra no grupo que mostrou algum desendividamento, já que o rácio da dívida tem estado a descer desde 2011. Há já algum tempo que a dívida das famílias em Portugal não tem sido uma grande preocupação para a DBRS.