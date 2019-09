Nomes dos bancários que aprovaram créditos ruinosos enviados ao MP

A Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) já entregou ao Ministério Público toda a documentação sobre as dívidas bancárias. Em entrevista ao Jornal Económico, Teresa Leal Coelho, presidente da COFMA, revelou que os documentos incluem não só a lista dos devedores como os nomes dos bancários que autorizaram os créditos.

“O relatório é de tal forma exaustivo que considero que é uma enorme vitória, mais um passo em frente da COFMA na transparência pretendida para a banca”, afirmou.

Teresa Leal Coelho adianta que “há muita informação na lista do relatório que não está sob segredo de justiça”. A responsável confirma que nos documentos existe informação sobre todas as hierarquias da banca, as primeiras, segundas e terceiras linhas do setor que concederam autorização às operações de crédito que entraram, posteriormente, em incumprimento.

“Seja quem for o grande devedor, sabe-se quem decidiu cada parcela de crédito que lhe foi concedida. Quem aprovou as garantias. Toda essa informação está lá. Portanto, aquele relatório é um relatório que permite muita avaliação.”