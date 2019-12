Nova plataforma de Internet Banking do IGCP fica concluída em 2020

No próximo ano vai ficar concluída a nova plataforma de Internet Banking do IGCP-Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, que vai permitir eliminar comissões bancárias e gerar poupanças para o Estado.

Só no Ministério da Educação, a centralização do pagamento de salários na plataforma vai permitir poupar 4,0 milhões de euros em 2020, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

O documento foi entregue ao final da noite de segunda-feira na Assembleia da República pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

“O desenvolvimento da nova plataforma de Internet Banking, que substituirá o atual sistema de homebanking, será concluído em 2020. A nova plataforma onde os organismos públicos detêm contas bancárias permitirá melhorar a prestação de serviços bancários online”, segundo a proposta de OE.

“Assim, em 2020, será disponibilizada a nova aplicação Internet Banking, a qual será sustentada por uma estratégia abrangente de comunicação e formação junto dos clientes, no sentido de auxiliar a transição entre aplicações e permitir a regular arrecadação de receitas e o cumprimento dos compromissos assumidos pelos organismos públicos, através das suas contas no IGCP”, adianta.

Acrescenta que “esta nova ferramenta será mais eficiente, apelativa e de utilização mais intuitiva, aproximando-se de plataformas similares que a banca comercial disponibiliza e assente nas novas tecnologias de comunicação”.

Explica que “os processos a desenvolver estão relacionados com três áreas”, incluindo a disponibilização mais abrangente de informação aos clientes, através de certidões de dados bancários, comprovativos de movimentos”. Também visa “a melhoria da comunicação entre o IGCP e os seus clientes, no que se refere ao apoio na utilização das suas contas bancárias sedeadas no IGCP, passando a ser feita de forma centralizada e melhorando os tempos de resposta”.

Tem como terceiro objetivo “a melhoria dos mecanismos de autenticação e assinatura, através do alargamento ao Cartão do Cidadão da ferramenta de Certificação Digital já disponibilizada no atual sistema, assim como a autenticação, na nova aplicação, com recurso à chave móvel digital, disponibilizada pela Agência para a Modernização Administrativa”.