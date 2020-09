Novo Banco diz que auditoria confirma que perdas remontam ao antigo BES

O Novo Banco reagiu esta terça-feira ao relatório da auditoria feita ao banco, destacando que o documento”evidencia que as perdas incorridas pelo Novo Banco decorreram fundamentalmente de exposições a ativos que tiveram origem no período de atividade do Banco Espírito Santo (BES) e que foram transferidos para o Novo Banco no âmbito da resolução”.

E sublinha que o relatório ” evidencia a importância dos processos de alienação de ativos para a recuperação do balanço do Novo Banco”. Destaca que o relatório confirma ainda “os progressos realizados pelo Novo Banco” nas áreas de controlo interno e salienta que o banco continua “totalmente empenhado em continuar o caminho traçado que permitirá cumprir na integra as indicações referidas no relatório de auditoria”.

O Ministério das Finanças divulgou, num comunicado divulgado esta madrugada, que a Deloitte entrou o relatório relativo à auditoria externa conduzida ao BES e ao Novo Banco. Segundo o comunicado, a auditoria externa aos bancos revelou perdas líquidas de 4.042 milhões de euros no Novo Banco e, de acordo com o Governo, o “relatório descreve um conjunto de insuficiências e deficiências graves” até 2014.

“O Novo Banco tomou conhecimento do relatório da auditoria independente efetuada pela Deloitte. O documento final transmite a clareza e colaboração em que decorreu o processo de análise e confirma a forma transparente e competitiva com que o Novo Banco tem vindo a recuperar o seu balanço”, diz o banco num comunicado divulgado esta tarde.

O Novo Banco frisa que o relatório também evidencia a existência de um conjunto de “insuficiências e deficiências graves de controlo interno no período de atividade até 2014 do Banco Espírito Santo”.

O auditoria externa incidiu sobre os atos de gestão no BES e no Novo Banco, entre 1 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2018. Incluiu a análise de “283 operações que integram o objeto da auditoria, abrangendo, portanto, quer o período de atividade do Banco Espírito Santo, quer o período de atividade do Novo Banco”. Estas operações geraram de 4.042 milhões de euros para o Novo Banco entre o dia a seguir à resolução do BES – 4 de agosto de 2014 – e o final de 2018.

O Ministério das Finanças referiu que remeteu o relatório à Assembleia da República, ao Banco Central Europeu, ao Banco de Portugal, ao Fundo de Resolução, à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Atualizada às 16H58 com mais informação