O Novo Banco aumentou em 753 milhões de euros a sua exposição a grandes devedores, entre junho e dezembro de 2018.

Segundo um relatório divulgado esta terça-feira pelo Banco de Portugal, o Novo Banco terminou o ano passado com 5.224 milhões de euros de exposição global a grupos devedores e grandes posições financeiras originadas por entidades portuguesas.

O valor compara com os 4.471 milhões de euros de exposição em junho de 2018, que foi divulgado no polémico relatório do Banco de Portugal divulgado em maio último e que garante o anonimato aos grandes devedoras da banca.

Segundo o novo relatório hoje divulgado, o Novo Banco agravou em 1.217 milhões de euros a sua exposição a posições financeiras originadas por entidades portuguesas e diminuiu em 463 milhões de euros a sua exposição direta a grandes clientes devedores.

Para o Novo Banco, é considerado um grande devedor uma entidade com uma exposição superior a 43,3 milhões de euros.

O supervisor refere que o relatório integra “grupos económicos face aos quais a exposição inicial foi originada na esfera do Banco Espírito Santo mas que não integraram o reporte anterior porque só a 31 de dezembro de 2018 passaram a cumprir os critérios previstos na Lei, designadamente no que se refere à ocorrência de mais de três situações de incumprimento”.

“Com efeito, a identificação dos devedores que preenchem os critérios de elegibilidade definidos na Lei n.º 15/2019 é um processo dinâmico e evolutivo, fator que justifica que o cumprimento de alguns critérios se possa verificar a uma determinada data de referência e não ocorrer em períodos anteriores ou subsequentes”, explica o supervisor no relatório.

Em julho deste ano, o Banco de Portugal revelou a lista dos grandes devedores da banca. O relatório, publicado no site da instituição, mostra quanto perderam nos últimos 12 anos os oito bancos que recorreram à ajuda do Estado. A informação é anónima, estando identificados os bancos mas não os clientes. Estes são identificados no relatório através de um código numérico, sendo que a cada devedor foi atribuído o mesmo código em todos os bancos. Cada código diz respeito a um grupo económico, que pode incluir mais do que uma empresa.

A divulgação do relatório esta terça-feira acontece na sequência do pagamento de 1.149 milhões de euros efetuado pelo Fundo de Resolução, a 6 de maio deste ano, no âmbito e em cumprimento do disposto no Acordo de Capitalização Contingente, celebrado em outubro de 2017, explica o supervisor.

Notícia atualizada pela última vez às 19:06