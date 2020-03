Novo Banco: Balcões passam a fechar à hora de almoço

O Novo Banco anunciou este domingo que vai passar a encerrar os seus balcões à hora de almoço, a partir desta segunda-feira, por um período de três meses.

As agências do banco vão estar fechadas “entre as 12h e as 13h, assegurando desta forma a abertura de toda a sua rede de 356 balcões e a operacionalidade de 1116 ATM”.

“Esta decisão entra em vigor já esta segunda-feira e irá manter-se por 3 meses, refere o banco num comunicado.

Informa que, no período do almoço, os balcões serão alvo de limpeza e desinfeção adicional.

“Também para garantir segurança de clientes e colaboradores, o Novo Banco mantém o acesso condicionado a 4 pessoas em simultâneo ao balcão sob a coordenação do gerente do balcão”, frisa o banco.

Os bancos mantêm-se a funcionar durante a situação de estado de emergência devido à epidemia de coronavírus, mas com algumas condicionantes.