Novo Banco: Grandes fundos querem Carlos Costa em audição parlamentar

O grupo de fundos internacionais lesados do Novo Banco pediu aos deputados que o governador do Banco de Portugal seja chamado para uma audição parlamentar para dar explicações sobre a decisão que causou perdas em detentores de obrigações sénior do banco e aumentou os custos da dívida soberana portuguesa.

O conselho de administração do supervisor presidido por Carlos Costa decidiu, em 29 de dezembro de 2015, de retransferir 2,2 mil milhões de euros de obrigações sénior do Novo Banco, correspondendo a cinco séries de um total de 52 séries de obrigações em dívida a essa data, originalmente emitidas pelo BES e posteriormente transferidas para o Novo Banco em agosto de 2014 como resultado da medida de resolução aplicada ao banco.

O Novo Note Group inclui investidores como a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, e a PIMCO, e detém, no total, mais de 1.000 milhões de euros em obrigações sénior que foram alvo da retransferência.

Segundo a carta a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o grupo acredita que a audição parlamentar de Carlos Costa “é essencial para tornar evidente a verdadeira extensão dos danos causados pela decisão de retransferência”.

“O impacto financeiro e económico, suportado em grande parte pelo Tesouro público e pelos contribuintes portugueses, deve ser tido em conta pelos responsáveis e esclarecido aos cidadãos portugueses”, refere.

“O Banco de Portugal deve igualmente detalhar quais os passos específicos que está disposto

ou planeia tomar no futuro próximo para compensar esses danos. O Novo Note Group, em conjunto com outros investidores institucionais internacionais, está disponível para continuar a trabalhar com as autoridades portuguesas para restaurar a confiança no mercado português, a qual foi tão profundamente prejudicada pelas ações do Banco de Portugal”, diz a carta.

Destaca que “isso permitiria ao Novo Note Group e outros investir em Portugal novamente” e destaca que “essa confiança só será restabelecida através da transparência e do diálogo com as autoridades portuguesas e que o Banco de Portugal se tem mostrado indisponível em oferecer”.

“É evidente e gravoso o prejuízo causado aos contribuintes portugueses em resultado da atuação do Banco de Portugal, o qual foi manifestamente ignorado aquando da avaliação da decisão de retransmissão, mas não parece ter sido ainda cabalmente apreendido pelas autoridades portuguesas”, refere a carta.

O grupo avisa que “os custos e riscos” decorrentes da decisão de retransferência, “continuarão assim a afetar negativamente a economia portuguesa enquanto o Banco de Portugal continuar a recusar o diálogo com os investidores internacionais, em particular com aqueles que investem em dívida soberana e no capital das instituições financeiras portuguesas, antecipando-se nesse caso custos

adicionais para os contribuintes portugueses”.

Segundo o grupo de investidores, a decisão resultou num custo adicional de 2,2 mil milhões de euros para os contribuintes portugueses devido ao boicote iniciado por aqueles fundos a obrigações soberanas do país, cerca de 1% do Produto Interno Bruto de Portugal.

Aponta que “o mercado da dívida pública soberana portuguesa é hoje significativamente menos profundo, menos líquido e mais volátil, tudo também consequência direta da Decisão Retransferência”.

Destaca que “essa circunstância expõe Portugal e a economia portuguesa a um elevado risco de mercado; quando ocorrerem novos choques e crises de mercado, o custo da dívida soberana será impactado de forma seguramente mais violenta do que seria o caso se o Banco de Portugal não tivesse adotado a Decisão de Retransferência e diretamente discriminado investidores institucionais”.

Avisa que “num ambiente de aumento crescente das taxas de juro e considerando o fim dos programas de compra de dívida do Banco Central Europeu, será absolutamente crítica a capacidade de Portugal atrair uma base de investidores tão ampla quanto possível”.

“Adicionalmente, os novos requisitos regulatórios de capital para as instituições financeiras vão obrigar os bancos portugueses a atrair um volume significativo de capital nos próximos anos”, diz o grupo.

“O Novo Note Group considera que a decisão tomada pelo Banco de Portugal violou frontalmente

disposições legais e princípios jurídicos fundamentais do Direito português e da União Europeia, por ser

discriminatória e arbitrária, tendo intentado ação judicial de impugnação visando o reconhecimento de que a Decisão de Retransferência é ilegal e inválida, não tendo, por isso, produzido quaisquer efeitos”, adianta.

Lembra que esse processo está pendente no Tribunal Administrativo de Lisboa e as partes aguardam o agendamento da data de julgamento. “Além do Novo Note Group, cerca de 40 outras ações judiciais com objeto semelhante foram intentadas por outros detentores das obrigações sénior, incluindo, designadamente e tanto quanto é do nosso conhecimento, um processo intentado por um grupo de 106 investidores individuais”.

Frisa que “mais importante do que discutir a natureza ilegal da atuação do Banco de Portugal, que será

confirmada noutra sede”, o grupo gostaria de “acima de tudo de chamar a atenção para o facto de a decisão do Banco de Portugal, que expressamente discriminou investidores qualificados, ter sido

particularmente lesiva e causadora de efeitos adversos para Portugal – os quais, de resto, persistem”.

“Na verdade, e como fica evidente a partir dos dados constantes desta missiva, para além das perdas

diretamente causadas, foram também os contribuintes portuguses quem suportou efetivamente o impacto da Decisão de Retransferência”, diz o grupo.

E sublinha que “a verdadeira dimensão destas perdas será, porém, significativamente superior, em particular se for tomada em consideração a perda de investimento direto estrangeiro, diretamente imputável também às ações do Banco de Portugal”.

Sublinha que os investidores institucionais, “em particular aqueles que assumem um horizonte de longo prazo, como aqueles que compõem o Novo Note Group, desempenham um papel estabilizador durante situações de turbulência nos mercados”. E alerta que “na sua ausência, serão os investidores com visão de curto prazo a determinar os custos de empréstimos ao Estado português”.