Novo Banco inicia venda de imóveis por 700 milhões

O Novo Banco já deu início ao “Project Viriato”, para avançar com o processo de venda de um portefólio de 9.000 imóveis, que representam mais de 700 milhões de euros, anunciou a agência de notícias financeiras Debtwire. Segundo o Jornal de Negócios desta quarta-feira, o banco convidou a Anchorage Capital Partners, o Bain Capital Credit e o Arrow Global Group a apresentarem ofertas até ao início de outubro.

A maioria dos imóveis deste portefólio estão situados em Lisboa e Porto, sendo que cerca de metade são residenciais, um quarto são imóveis comerciais e os restantes são terrenos. O valor médio por cada um dos ativos em imobiliário é de 77.778 euros. Estes imóveis não estratégicos que o Novo Banco quer alienar valem, em termos líquidos, 2.361 milhões de euros. Assim, os 9.000 imóveis representam 30% do total, ou seja, 700 milhões de euros.

O Novo Banco já tinha anunciado outra operação, desta vez para indicar a venda de crédito malparado – o “Project Nata”. Segundo a Debtwire, o Novo Banco já arrancou a semana passada com a venda de 1,75 mil milhões de euros, ou seja 19,8% do total de crédito malparado do banco.

O Novo Banco terminou o primeiro semestre com prejuízos de 231,2 milhões de euros, uma melhoria de 20,4% face aos 290,3 milhões de perdas registadas no mesmo semestre do ano passado.