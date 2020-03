Novo Banco já disponibiliza moratória para crédito à habitação

“O Novo Banco já está a disponibilizar aos seus clientes a moratória para o Crédito à Habitação, segundo o previsto no decreto-Lei 10-J e pretende que o prazo de resposta atinja as 48 horas, embora esteja a trabalhar para que esse prazo seja de apenas 24 horas, contando após a boa receção dos formulários que estão disponíveis no site do banco”, informou a entidade, em comunicado.

De acordo com o diploma aprovado, a suspensão de capital e juros do crédito à habitação vigora até 30 de setembro.

A instituição liderada por António Ramalho pretende, desta forma, “dar prioridade às famílias afetadas de imediato com redução de rendimentos, tanto mais que se prevê um incremento significativo dos ‘lay-off’ a partir de 01 de abril”.

O pedido para a moratória pode ser feito ‘online’ e o banco desaconselha a deslocação aos balcões.

As moratórias para outros créditos a particulares, a pequenos negócios e a empresas são soluções adicionais em que o Novo Banco “está também a trabalhar” e que “irão ser operacionalizadas sequencialmente esta semana”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.