Novo Banco: Trabalhadores questionam saída de 310 até 2021

A Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco questionou esta segunda-feira a necessidade de terem de sair 310 trabalhadores do banco até 2021.

O banco liderado por António Ramalho recebeu autorização do Governo para avançar com mais rescisões por mútuo acordo, ao abrigo do estatuto de empresa em reestruturação. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança decidiu “alargar o limite quantitativo previsto para cessações de contratos de trabalho por mútuo acordo a 310 trabalhadores entre 8 de agosto de 2019 e 31 de dezembro de 2021”, adiantou fonte oficial do gabinete de José Vieira da Silva ao semanário Expresso deste sábado.

A Comissão de Trablhadores lembra que “é do domínio público que o plano negociado entre o Estado e a DGCOMP, aponta para que o Grupo Novo Banco até 2021 tenha que reduzir os seus balcões em 75, objetivo já cumprido e, no mesmo período, tenha de reduzir o número de trabalhadores para 4909”. E que o grupo encerrou o primeiro semestre de 2019 com 4993, pelo que faltarão reduzir 84 trabalhadores para atingir esse objetivo.

“Impõem-se então duas questões: Porquê autorização para reduzir 310? Porquê ir para além dos objetivos impostos?”, refere a Comissão de Trabalhadores num comunicado divulgado esta segunda-feira.

“Deixamos a nossa garantia de que iremos pugnar para que o processo decorra com transparência, sem pressões sobre os trabalhadores e que seja um processo de adesão voluntária”, sublinha.

Adianta que a Comissão de Trabalhadores “tem sido um parceiro responsável no Novo Banco, pelo que reiteramos a nossa disponibilidade para trabalhar num ambiente construtivo, com paz social, estando disponível para dialogar e negociar condições condignas, privilegiando em primeiro lugar o processo de reformas antecipadas”.

O Novo Banco foi criado na sequência do colapso do Banco Espírito Santo, em 2014, para ficar com os ativos não tóxicos da instituição, e acabou por ser vendido em outubro de 2017 à Lone Star. O fundo norte-americano ficou com 75% do Novo Banco mediante um acordo com o Banco de Portugal que lhe permite ter acesso a uma almofada – mecanismo de capital contingente – caso registasse perdas num determinado conjunto de ativos que afetasse a capitalização do banco. O limite máximo das injeções de capital foi fixado em 3,89 mil milhões.

No primeiro semestre de 2019, o Novo Banco registou um prejuízo de 400,1 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que compara com perdas de 212,2 milhões em igual período de 2018, e o banco anunciou que prevê que terá de pedir, pelo menos, mais 541 milhões de euros ao Fundo de Resolução.

O banco é, a par da estatal Caixa Geral de Depósitos, o que tem maior exposição a grandes devedores.