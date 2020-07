Novo crédito ao consumo afunda 56% em maio

A concessão de novos créditos ao consumo afundou 56% em maio, em termos homólogos, para 296,6 milhões de euros, tendo o crédito pessoal liderado as descidas, com uma quebra de 60%.

Os novos créditos para compra de automóvel recuaram 50% e os cartões de crédito e linhas a descoberto desceram 57%, anunciou o Banco de Portugal esta quarta-feira.

Face a abril de 2020, o montante contratado nos novos créditos ao consumo subiu 46%.

Foram realizados 61.655 novos contratos, uma quebra de 54% face a maio de 2019 e um aumento de 42% face a abril deste ano.

Portugal viveu em situação de estado de emergência a partir de meados de março e até ao dia 2 de maio. A medida foi declarada pelo Governo para tentar travar o aumento de casos de infetados com o novo coronavírus.

O confinamento imposto à população e o fecho de empresas, escolas, comércio e serviços originou uma das maiores crises económicas de sempre.

O novo coronavírus, que origina a doença covid-19, tem uma taxa de mortalidade de 4,4%, segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde. Tal como acontece com as restantes doenças do foro respiratório, a maioria das vítimas mortais são idosos e pessoas com outras doenças diagnosticadas.

Atualizada às 11H20 com mais informação