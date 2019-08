Novo crédito ao consumo cai em 11% em junho

O montante concedido nos novos contratos de crédito ao consumo desceu 11% em junho, em termos homólogos, para os 566 milhões de euros, sobretudo devido à queda nos empréstimos para compra de automóvel.

Trata-se do valor mensal mais baixo desde setembro de 2018. Desde o início deste ano, foram concedidos 3,6 mil milhões de euros em crédito ao consumo, menos 3,3% do que em igual período do ano passado.

O montante de crédito concedido para compra de automóvel afundou 18,5% em junho, face ao mesmo mês de 2018, para 228 milhões de euros. No crédito pessoal e nos cartões de crédito e contas a descoberto também se registaram quedas homólogas, de 3,2% e 8,6%, em termos homólogos.

No total do crédito, em termos mensais, a descida foi de 16%, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal.

O número de contratos desceu 8% face a junho de 2018, para os 115 mil contratos. Corresponde a uma queda mensal de 14%.

Apesar desta queda, o stock de crédito ao consumo e outros fins subiu em junho para 26.671 milhões de euros, acima dos 26.618 milhões de euros de maio e dos 25.777 milhões de euros de junho do ano passado.

O total do crédito concedido pelos bancos às famílias e às empresas subiu 380 milhões de euros em junho face a maio, para 192.916 milhões de euros, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal. Em termos homólogos, em junho o total do crédito a empresas e famílias desceu 1,6%.

Atualizada às 14H09